IJssalon Florencia hield hoofd én ijs koel tijdens stroomstoring: ‘Net op tijd weer stroom!’

,,Als de stroomstoring vorige week was geweest, met 40 graden in de schaduw, dan hadden we een veel groter probleem gehad”, zeggen de ijsmeesters van de beroemde ijssalon Florencia in de Torenstraat. Meteen treden alle protocollen in werking om te voorkomen dat het zelfgemaakte ijs smelt. ,,Handen af van de vriezers, is het devies. De deuren dichthouden, dan blijft de kou binnen.” Voor dát deel van Den Haag werkt het: de stroom komt in het centrum als eerste weer op gang.