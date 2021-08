IJzervretende bacterie in water baart zorgen: ‘Dit kan vreselijke gevolgen hebben’

Blauwalgen en bacteriën teisteren zwemplas­sen: Delfland kijkt naar nieuwe technieken ter bestrij­ding

23 augustus Het is dat het bepaald geen topzomer is, want anders waren liefhebbers van zwemplassen helemáál in de aap gelogeerd. In De Wollebrand in Honselersdijk geldt namelijk een negatief zwemadvies omdat de waterkwaliteit onvoldoende is én bovendien een waarschuwing voor blauwalgen. Het Prinsenbos in Naaldwijk kampt alleen met het laatste. Het Hoogheemraadschap van Delfland doet wat ze kan. ,,Maar het blijft de natuur.”