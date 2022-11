Ik baal: geen selfie genomen met het schilderij maar wel met de presentatrice van het tv-programma

Nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt in Haags museum

Een olieverfschets die al ruim 100 jaar in bezit is van Museum Bredius blijkt een echte Rembrandt te zijn. Jarenlang bestond er onduidelijkheid over de echtheid van het werk. Onderzoeker Jeroen Giltaij weet het nu zeker: het paneel De Kruisoprichting is niet door navolgers gemaakt, maar door de meester zelf.

