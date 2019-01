Ik ben gedupeerd door dat vonkenfestival. Heb toch een hart

Video Vrachtwa­gen vol knaagdie­ren naar Den Haag na moord in Frankrijk

13 januari Een Franse fokker is deze week aangehouden, omdat hij zijn vrouw zou hebben vermoord. De vele knaagdieren die hij achterliet, krijgen nu onderdak in opvang 't Knagertje in Den Haag. Eigenaresse Geertje van Kranen vangt de naar schatting 1000 muizen, 122 gerbils en 100 hamsters op samen met andere opvangcentra en met de hulp van pleeggezinnen.