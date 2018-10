‘Ik ben niet geboren, ik ben te water gelaten’

‘In de Haagse Betje Wolffstraat is het altijd gezellig. Nooit geen rottigheid, nooit geen vechtpartijen. Ook de buurt eromheen is hartstikke rustig. We hebben het hier vreselijk naar ons zin, mijn vrouw en ik. Samen wonen we in een parterrewoning aan de De Lannoystraat, hierachter. Beneden wonen moet ook, als je 81 bent. Ja écht, ik ben al 81 jaar. Ik ben ook geboren in Den Haag. In de Van Marumstraat. Dat is vlakbij de Regentesselaan, bij het Valkenboskwartier. Al zeg ik niet ‘geboren worden’, maar: ‘te water gelaten’. Mijn moeder beviel in bad. Van die straat kan ik me niet zoveel herinneren. Ik was nog maar een baby’tje. Later zijn we met het gezin naar de Spijkermakersstraat verhuisd, bij de singel in de buurt.



Daarna gingen we naar de Steijnlaan, alweer meer in de richting van dit buurtje. Later zijn we - mijn vrouw en ik - geplaatst in onze huidige woning in de De Lannoystraat. Toen ik haar leerde kennen was ik 28 jaar. In die tijd werkte ik als conciërge op school. Op het IMC Rijswijk, het Lodewijk Makeblijde College. Zij werkte daar ook, als werkster. Daar is het tussen ons ontstaan.



Dat we met elkaar gingen, was voor de school geen enkel probleem. Zolang we ons werk maar goed deden. En nu zijn we nog steeds bij elkaar. Ze is mijn tweede vrouw. Voor haar had ik er al een versleten. Die heb ik maar bij het grofvuil gezet, haha. Wanneer mijn huidige vrouw en ik precies trouwden weet ik niet meer. Volgens mij was ik zo’n beetje 31 jaar. Zeker weten doe ik het niet. Dat krijg je als je 81 bent. Inmiddels ben ik opa van zeven kleinkinderen. Zeven ja! Dames, dat is het verhaal. Ik kan nog wel dagen doorgaan met praten, maar daar heb ik niet zoveel zin in. En ook geen tijd. Ik zal nog wel voor jullie op de foto gaan. Dat heb ik vaker gedaan, op de foto staan. Jan Groenewegen is de naam. Wanneer kom ik in de krant?’



