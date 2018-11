‘Ik ben niet op zoek naar de ideale carrière, ik heb een idealen-carrière’

Ze veert omhoog, als tijdens het interview in het Tweede Kamergebouw het telefoontje binnenkomt dat de omstreden verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813 niet doorgaat. ,,Geweldig! Dit vind ik écht geweldig nieuws voor Den Haag.'' Christine Teunissen (33) juicht over het issue waar haar Partij voor de Dieren in de gemeenteraad zo hard tegen heeft gestreden.



Het iconische Plein 1813 mocht zijn authentieke uitstraling niet kwijtraken. Er waren zorgen over de veiligheid van omwonenden. De partij was getergd omdat er, door de komst van de ambassade, bomen zouden verdwijnen. En het knaagde dat Israël een rijksmonument grof mocht aantasten in het belang van de veiligheid.



De fractie, waarvan Christine toen nog voorzitter was, schakelde zelfs een hoogleraar in. Die vervolgens gehakt maakte van de stelling van wethouder Revis (VVD) dat Den Haag niet anders kón dan meewerken aan de verhuizing van die zwaarbeveiligde ambassade door internationale afspraken in het Verdrag van Wenen.