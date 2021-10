Bij de besloten opening van uitvaartcentrum De Laatst Eer in Delft mocht ik een speech houden. Voor mensen in de uitvaartindustrie. De ruimtevaartindustrie, voor wie in de hemel gelooft. Omdat deze medewerkers wel tegen een stootje kunnen – het is hun dagelijkse werk - leek het mij leuk om in de aula uit een kist te stappen.



Ik ben nooit uit de kast gekomen - wel uit de kist. Ik weet dat deze actie ongepast klinkt; het ging echter met het grootste respect voor deze bijzondere plek. Niemand is er graag. Niet om afscheid te nemen. En al helemaal niet om afscheid van genomen te worden.