'Ik ben op m'n best in de genres disco, dance en Motown'

Wat moet de nieuwe Topper in huis hebben?

,,Daar moet je een muzikale duizendpoot voor zijn. Een groot repertoire aan stijlen en genres passeren de revue bij de concerten. Die moet je allemaal meester zijn. Naast goed zingen, moet je natuurlijk ook gevoel voor humor hebben en een echte showman zijn."



Hoe pas jij tussen de andere Toppers?

,,Froger heeft een poppy sound, Joling is iets meer volks en Van der Boom zit daar een beetje tussenin. Ik zing op mijn best in de genres disco, dance en Motown. Dat zou een perfecte toevoeging zijn op het concept."



Zien de Toppers dat ook?

,,Ik heb in ieder geval al een pluim gekregen van René Froger en ik zie hem als de echte oppertopper. Hij vertelde mij dat ik een unieke stem heb die er goed bij kan, zonder de andere stemmen in de weg te zitten. Dat doet het zelfvertrouwen wel goed."