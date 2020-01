Ik ben toegankelijker dan een 24 uursbenzinestation

Voorhoede van Hagenaars wil korte metten maken met autover­keer: ‘Ruil uw wagen om voor méér groen’

9 januari Ze willen korten metten maken met het ‘uit de hand gelopen autoverkeer’ in Den Haag. Een coalitie van Haagse bewonersorganisaties en belangenverenigingen gaat voorop in de strijd om de openbare ruimte: ,,Onze boodschap is best positief. Wij zeggen: ruil uw auto om voor meer groen in de wijk'.