Ik ben zó woest dat ik mijn lidmaatschap van het CDA heb opgezegd. En ik ben geeneens lid

Deze kroeg in Den Haag verandert tijdens het EK in de Verenigde Naties van de voetbalwe­reld

11 juni Ondanks dat er pas na de groepsfase gezamenlijk op schermen gekeken mag worden, lopen er in het Haagse café O’Casey’s al tijden mensen in EK-shirts van allerhande nationale teams rond. Tsja, je bent een internationale sport-hotspot of niet.