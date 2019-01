‘Ik dronk champagne nadat ik hoorde dat ik een grote kans had op borstkanker’

,,Al op mijn zeventiende ging ik naar de arts met vragen over borstkanker. Mijn moeder en oma hadden het ook. Mijn oma is er zelfs aan overleden. Ik wist dat ze beiden een bepaald gen droegen waardoor de kans erop veel groter wordt. En dat gen is erfelijk. Maar de arts die ik toen sprak, zei dat ik me pas veel later daarover zorgen hoefde te maken. Ik stopte het toen weg en dacht er jarenlang niet meer aan, tot mijn 27ste.”



,,Ik was toen nog heel erg zoekende. Drie jaar daarvoor was ik afgestudeerd aan de Amsterdamse Toneelschool, maar carrière had ik nog niet echt gemaakt. Hier en daar kreeg ik wat rollen, maar voor het geld moest ik die nog wel afwisselen met werk in restaurantkeukens. Ik vond het leven daardoor niet altijd even makkelijk, maar ik maakte me weinig zorgen om de toekomst. Ik was in ieder geval een stuk onbezonnener dan nadat ik het te horen kreeg.”