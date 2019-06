Ik ga de ambtenarij hier niet over één kam scheren

UPDATE Stel vindt karkas van achtergela­ten hond in bosjes van Rijswijks park: ‘Een levende zee van maden’

26 juni ‘De lucht was echt vreselijk.’ De Haagse Jamie vond maandagmiddag per toeval het lichaam van een hond, vermoedelijk een pitbull of stafford, tussen de bosjes in het Wilhelminapark in Rijswijk. Het beestje, dat met een lijn vastgebonden zat aan een boom, was volgens haar al zo’n week of twee aan het ontbinden.