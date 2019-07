Ik ga in het verzet en zal met enige regelmaat de eenden in het Haagse Bos gaan voeren

Op het moment van dit schrijven is de gemeenteraad nog aan het vergaderen, maar ik kan me niet anders indenken dat dat zij akkoord zijn gegaan met dit plan. Evenals het oplaten van ballonnen: verbieden die handel. Hoewel ik met dat eendjes voeren wel een persoonlijk probleem heb. In mijn kinderjaren hadden wij een bovenbuurvrouw, een alleenstaand oud besje van 89, die iedere dag de eendjes voerde. Een bezoek aan de sloot verderop was voor mevrouw Haneveld de enige invulling van haar dag. ’s Ochtends brood snijden, ’s middags naar de eendjes, uitgebreid voeren en daarna brood kopen voor de dag erna. Naar de maatstaven van nu zou mevrouw Haneveld worden verketterd als milieuterroriste. Gelukkig heeft ze dat niet mee hoeven maken. Op een dag was het: eend, dag! Wij zagen haar niet over straat schuifelen met haar zakjes en wisten dat het mis was. Ze werd gevonden op bed, vredig ingeslapen tijdens haar middagdutje. Dat was ze vast niet van plan; in de keuken stonden de pakketjes brood al klaar.