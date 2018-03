'Ik ga mij vol inzetten voor blijf-van-mijn-lijfhuis voor dieren'

Bres haalde vorige week ruim 1.800 voorkeursstemmen. De PVV heeft nog twee zetels in de gemeenteraad, daarvan zou er een naar Bres gaan. Maar de Hagenees geeft die zetel aan de nummer twee op de lijst, Willie Dille. Zelf wordt Bres fractievertegenwoordiger, een soort 'reserveraadslid'. Fractievertegenwoordigers kunnen wel voorbereidende commissiedebatten doen, maar zitten niet in de officiële raadsvergaderingen. Ze stemmen dus niet over collegevoorstellen of moties.



'Aad Mansveld-stadion'

Bres wil vooral zijn mening geven over zaken die hij en de mensen die op hem stemden belangrijk vinden, meldt hij in een verklaring van de Haagse PVV: ,,Ik ga mij voor de volle honderd procent inzetten. Als eerste voorstel zal ik komen met een blijf voor mijn lijf huis voor dieren'', aldus Bres. Ook wil Bres dat het ADO-stadion het Aad Mansveld-stadion gaat heten.