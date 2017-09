‘Ik geloof rotsvast in de koers die ik heb ingezet’

Bruisend van ambitie maakte Leonard Geluk (47) drie jaar geleden zijn entree op de Haagse Hogeschool. Als bestuursvoorzitter van een van de grootste hbo-instellingen van Nederland wilde hij écht iets voor elkaar krijgen in het onderwijs. Alles moest in dienst komen te staan van de student. Om de hoge uitval te stoppen, moest de werkdruk van docenten omlaag. Hij trok er 10 miljoen euro per jaar voor uit.

Maar het liep allemaal minder soepel dan gehoopt. Dreigende financiële problemen, twijfels over de integriteit, onrust onder het personeel, gedoe bij de sportacademie Halo. En als klap op de vuurpijl volgde deze week het nieuws dat de Hogeschoolraad, het orgaan waarin personeel en studenten het college van bestuur kritisch volgen, tegen zijn herbenoeming stemde. De kritiek is niet mals. Zo vindt de raad onder meer dat ‘de voorzitter te zeer overtuigd is van zijn eigen standpunt en onvoldoende gelegenheid biedt tot kritische dialoog; reflectie op zijn eigen rol en houding schiet tekort, en er wordt onvoldoende stilgestaan bij de standpunten en adviezen van anderen’.

Dat liegt er niet om.

,,Ik baal er natuurlijk van. Het is van groot belang om de relatie met de hogeschoolraad te verbeteren en daar wil ik alles aan doen. Tegelijkertijd zie ik dat op alle grote thema’s, zoals de reorganisatie, onze onderwijsvisie, en de begrotingen van de afgelopen jaren ik altijd de steun van de raad had. We zijn er altijd uitgekomen, ook als de discussies fel waren. Ik reken erop dat dit de komende periode zo blijft.’’

Met uw plannen liep u tegen muren op. Zet u daarbij vraagtekens bij uw eigen functioneren?

,,Natuurlijk evalueer ik ook mezelf. We zijn een organisatie in verandering. Niet iedereen heeft dan zicht op het eindresultaat. Dat geeft frictie. En omdat ik eindverantwoordelijk ben, straalt dat op mij af. Maar ik heb een rotsvast geloof in de koers die ik heb ingezet.’’

Ondanks het negatieve advies van de Hogeschoolraad, besloot de raad van toezicht van de hogeschool dat Geluk ook de komende vier jaar bestuursvoorzitter blijft. Sterker, de toezichthouders denken dat Geluk dé man is om de onderwijskwaliteit op de hbo-instelling omhoog te krijgen.

Lukt dat wel, als er zoveel weerstand is onder het personeel?

,,Ik vind het heel erg jammer. Als ik met mensen praat, hoor ik juist heel veel positieve geluiden. Al ken ik natuurlijk ook de negatieve signalen. Ik denk alleen dat zulke geluiden niet zijn te voorkomen. Er verandert veel op de Haagse Hogeschool. De kwaliteit moet omhoog. En wellicht zijn er mensen die bang zijn dat ze daar niet in mee kunnen komen.’’

Deze zomer kregen diverse media een brief van anonieme medewerkers waarin onder meer werd gerept over een ‘angstcultuur’ op de Haagse Hogeschool. Personeel zou zich niet bij het management durven uiten en zich ‘onveilig voelen’.

Dat soort signalen moeten u toch raken?

,,Natuurlijk. Zoiets is niet te accepteren. We moeten er dan ook alles aan doen om die negatieve spiraal te doorbreken.’’

Als mensen elkaar niet vertrouwen, is dat lastig.

,,Dat realiseer ik me. We moeten daarom systematisch in gesprek met alle teams. Daarbij zal ik zeker het voortouw nemen. Maar soms zit de boel zo op slot dat er wellicht hulp nodig is van externe mediators. We gaan in elk geval net zolang door, totdat het gevoel van sociale onveiligheid helemaal is verdwenen.’’

Ondertussen heeft u wel te maken met personeel dat z’n zorgen in de media uit.

,,Ook dat hoort kennelijk bij een organisatie in beweging. Ik vind het jammer, maar ik kan niet uitsluiten dat er nog vaker zulke brieven opduiken.’’