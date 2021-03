Ik hád miljonair kunnen zijn, maar ergens in dat puin lag mijn fortuin

columnIk had miljonair kunnen zijn. Geen flauwekul. Het had écht gekund, als het Bezuidenhout niet was gebombardeerd in 1945. ‘Het bombardement wordt nog steeds gevoeld in de wijk’, zei de onlangs overleden acteur Bram van der Vlugt over het Bezuidenhout.