Ik had toevallig net een grappig mannetje gezien in het theater in de Schilderswijk, hier totaal onbekend

Top 10 Megastores plat voor tweedui­zend woningen en jongen gooit vuurwerk tussen spelende kinderen

De Megastores in Den Haag gaan plat en er worden tweeduizend woningen voor teruggebouwd. Verder heeft een jongen van vermoedelijk 14 jaar deze week tot twee keer toe zwaar illegaal vuurwerk tussen spelende kinderen op een schoolplein in Voorburg gegooid. En Aleksander (7) zit al maanden thuis en is niet meer welkom op school. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

13 november