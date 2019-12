‘Ik heb al jaren dezelfde neppe boom. Hij kan lekker terug in de doos’

Wat gaat u doen om deze avond onvergetelijk te maken? ,,Gewoon mezelf zijn, meestal is dat al voldoende! Voor de rest een beetje mooi zingen, dat is leuk. O ja en ik trek weer een mooie, rode jurk aan.''

Kunt u een aantal liedjes noemen die jullie zondag zingen?

,,Nou, het Ave Maria van Schubert. The First Noel. We doen ook een Sound of Music-medley, want dat wil ik altijd. En voor de rest een beetje van die Engelse christmas carols.''