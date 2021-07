Ik heb geen genade voor een kikker die niet wil ketsen

Ze was Maria en Moeder Overste: ‘Ik heb een heerlijke tijd gehad, maar ik blijf daar niet in hangen’

17 juli Meer dan wie ook was Maaike Widdershoven verbonden met The Sound of Music. Eerst maakte ze furore als Maria, later speelde ze Moeder Overste. En nu? Nu is ze er niet bij in het Circustheater. ,,Joh, ik heb niet eens auditie gedaan!’’