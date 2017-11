'Ik heb mensen hier in de flat echt zien opbloeien'

Instructeur Mariena legt de tien dames en de ene heer nog even uit hoe het ook alweer moest. Op de achtergrond klinkt een oriëntaals muziekje. ,,Tai chi is heel goed om spanningen uit het lichaam te krijgen, maar het is ook goed voor de balans'', zegt Mariena tussendoor. ,,Hierdoor zullen ouderen bijvoorbeeld minder snel vallen.''



Al snel blijkt dat het met de balans wel goed zit, soepel gaan de oudjes door de knieën. ,,Kan iedereen mij verstaan?'', vraagt Mariena. ,,Nee, maar ik zie wat je doet'', is het droge antwoord. Volgende oefening. Doen alsof je met een doekje ergens hoog bij moet komen. ,,Maar we hoeven hier nooit meer schoon te maken'', grapt een ander. Na een uur is de les klaar. Vol energie wordt er samen opgeruimd en nagepraat. De gezelligheid zet zich boven voort, in de gemeenschappelijke ruimte, onder het genot van een kop koffie. ,,Ik ben helemaal zen en ontspannen'', zegt Marrie Bremer (79). Ze zit al ruim een jaar in het tai chi-klasje. Ze vindt het 'enig' dat activiteiten als deze voor de bewoners worden georganiseerd. ,,Er is echt wel verschil merkbaar sinds flatcoach Jan hier begonnen is. Er is veel meer saamhorigheid en mensen hebben meer belangstelling voor elkaar. Tijdens het koffiedrinken of breien maak je echt contact.''



Daar is Corné Boot (79), die met zijn vrouw Dini in de Bernhardflat woont, het helemaal mee eens. Corné is de enige man in het 'kippenhok' vandaag. Maar dat deert hem niet. Gezellig is het hoe dan ook. En de flatcoach? Ja, die is zeker een aanwinst. ,,Ik heb mensen in deze flat echt zien opbloeien.''



De flatcoach is een samenwerkingsproject van de zorgorganisaties Florence en WoonZorgcentra Haaglanden, de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen, Welzijn Rijswijk en de gemeente Rijswijk.