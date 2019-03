Ik heb mijn geld niet in bitcoins belegd, maar in asbestverwijdering

Toen bleek dat het kankerverwekkend was, was het te laat. Hele generaties zijn opgegroeid met die rommel. Die niet gevaarlijk schijnt te zijn, als je het laat zitten waar het zit. Asbestverwerking is een vak. Een duurbetaald vak bovendien. Asbest, dá’s pas een groeimarkt met woekerwinsten. Ik heb dan ook persoonlijk mijn geld niet belegd in bitcoins, maar in asbestverwijdering. Ga er - mede vanwege mijn aandelen - zeker niet zelf mee aan de slag maar bel een professional.



Ja, het is loeiduur. Wij van de asbestclub hebben onlangs heel veel boeren geholpen met hun asbestverwijdering. Twee jaar geleden was er nog een compensatiepotje van 75 miljoen euro: twee jaar later is daar nog 5 miljoen van over. Ja, laat de boeren maar schuiven. Ik bezweer u: hun lobby is het bestlopende boerenbedrijf van dit land.



Waar blijft een lobby voor de burgers? Een groep Haagse eigenaren van huizen met asbestdaken heeft een petitie aangeboden aan de Eerste Kamer. Drieduizend handtekeningen! Dat vind ik bewonderenswaardig. Dat lukt je niet zomaar en het toont de urgentie van een compensatie voor deze mensen. Een gemiddelde daksanering van asbest kost rond de 30.000 euro. U begrijpt: ik ga eerder met pensioen dan u, dankzij mijn aandelen.



De Eerste Kamer staat op het punt een wet aan te nemen waarin staat dat burgers zelf voor de kosten opdraaien voor het verwijderen van asbest. De wet verplicht ze tevens dit voor 2025 te doen. Die Haagse huiseigenaren willen dat de regering ze tegemoet komt, zoals ze bij de boeren hebben gedaan. Uiteraard geldt hier het gelijkwaardigheidsbeginsel: boeren zijn óók mensen. Die compenseer je met hun asbest. Moet je dan ook met de rest doen, lijkt me. Anders is er sprake van een onrechtvaardigheid die we met z’n allen niet moeten tolereren. De verantwoordelijkheid voor asbest in die daken is net zo goed een verantwoordelijkheid van de overheid: zij heeft die asbestrotzooi toegelaten en moet daarom mede op de blaren zitten.



