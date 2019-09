Ik heb mijn vrouw al vijf jaar niet gesproken. Niet omdat we ruzie hebben, maar ik kom er niet tussen

De video die dit weekend 'viraal' ging is buitengemeen onsmakelijk en toont hoe een opgewonden puber een verkeersbegeleider verrot scheldt en vervolgens onderspuugt. 'Het is een teken van deze tijd', verzucht Ome Ed. 'Ze hebben geeneens een kort lontje meer, ze gaan meteen tekeer.' 'Karate', zegt Gerard. We kijken 'm verbaasd aan. 'Ik heb karate geleerd. Je weet wat karate is, toch?' 'Dat is als je een plank hout door de midden slaat met je blote handen', weet Schele Joop. 'Dat is heel nuttig want als iemand je dan aanvalt, dan heb je twee stukken hout.'