‘Ik heb net 810 mondkapjes binnen, dus voorlopig kunnen we vooruit’

Gefeliciteerd. Allereerst: uw kapperszaak bestond gisteren, 1 oktober, precies veertig jaar. Dat is nogal een tijd. Wat is de grootste verandering geweest?

De Denneweg is en blijft gewoon een mooie straat met bijzondere winkels. Toen ik in 1980 begon was dit de eerste kapperswinkel. Tegenwoordig zitten er zeven kapperszaken. Geen probleem. We hebben veel vaste klanten en een uitstekende reputatie. In het begin had je hier veel antiekwinkels. In plaats daarvan zitten er nu goede horecazaken en leuke modeshops. De Denneweg zit goed in z’n vel. Ik, onze kapsters en stylistes ook. We staan hier met z’n tienen, en er komt nog een stylist bij. Dat is toch positief nieuws?