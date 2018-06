'Ik heb vijf jaar gebikkeld, maar kan binnenkort weer genieten'

Meisje ernstig gewond na val klimtoe­stel Verhulst­plein

14:12 Een leerlinge van basisschool M.M.Boldingh aan het Verhulstplein in Den Haag is vanmiddag gewond geraakt na een val van een speeltoestel. Het kind is met spoed, onder begeleiding van politiemotoren, naar een ziekenhuis vervoerd.