Ik kan me voorstellen dat je als Nootdorper twee keer nadenkt voordat je je inkopen in de Parade doet

Interview Zijn leven lang verzet Gerard zich tegen onrecht­vaar­dig­heid, nu krijgt hij vooral haatmail

Gerard Jonkman is directeur van The Rights Forum, een organisatie die zich richt op ‘een rechtvaardig Midden-Oosten beleid’. Tien jaar lang woonde hij in Libanon. ,,Ik ben geschrokken van Nederland toen ik in 2016 terugkwam”, zegt hij.

23 juli