Ik ken geen vrouw die er niet mee te maken heeft gehad: straatintimidatie

De Kwestie Vrouwen naroepen over hun uiterlijk? ‘Ronduit respect­loos en vernede­rend’

Vrouwen naroepen, fluiten, seksistische opmerkingen maken. Claudia Vincken (29) maakte het vaak mee en verzet zich er inmiddels openlijk tegen. Ze noemde het geroep eerder in deze krant seksistisch en intimiderend, maar opvallend veel vrouwelijke lezers zeggen dat zij het eerder zien als een compliment. Wij vroegen onze lezers naar hun mening in deze kwestie. U zei: ‘Simpel. Punt. Het is gewoon ordinair. Is dat nou zo moeilijk?’