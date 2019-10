‘Ik kom van Aruba en spreek Nederlands, maar soms heb ik er moeite mee’

‘Ik ben tweedejaarsstudent commerciële economie. Mijn richting wordt sales of marketing. Wat ik kies weet ik nog niet. In november ga ik stage lopen en ik zoek nog naar een plek. Die bepaalt welke richting ik op ga. Zelf vind ik online marketing leuk: een website maken, sociale media bijhouden. Liefst in het Engels, want die taal is makkelijker voor mij.’’