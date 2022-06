Ik lach mijn vuistje vol: te grote auto in te kleine box

Voor wie het heeft gemist: daar is de supermaan (en wat is-ie groot!)

Wie in de nacht van maandag op dinsdag niet kon slapen en naar buiten keek, kan het niet gemist hebben: de supermaan. Het hemellichaam was goed te zien in de regio Den Haag, zoals bij de slag Vlughtenburg in ‘s-Gravenzande waar de foto is gemaakt. Op de achtergrond is het havengebied van Rotterdam zichtbaar.

14 juni