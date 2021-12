‘Ik leef met u mee’ schrijft Ysaline (10) op een kerstkaart voor oudere, en minister doet vrolijk mee

Over een functie in een nieuw kabinet gaat minister Hugo de Jonge natuurlijk niets zeggen. ,,Dat is nog even geduld hebben”, zegt hij na een uurtje even niet alleen bezig te zijn met omikron, coronamaatregelen en alles wat er verder op zijn bordje ligt op het ministerie van VWS. Hoewel, het gigantische probleem van eenzaamheid valt ook onder zijn zorg. En daarover gaat dit intermezzo donderdagmorgen.