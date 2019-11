‘Ik maak ook oorbellen van worsten omdat nogal wat vrouwen er naar vroegen’

,,Dit is toch mooi?’' zegt Henry Jeursen (56) terwijl hij een spies met versgedraaide rookworsten in de rookkast hangt. Uit een zak schept hij beukenmot in de vuurla onder in de rookkast, die van binnen pikzwart is. De beukenmot wordt aangestoken. Na een paar uurtjes hebben de worsten zo een goudkleurig velletje en de kenmerkende rooksmaak.