Ik mag hopen dat de lockdown light zaterdagnacht om 12 uur in gaat, is ‘ie nog ergens goed voor

Haags kandidaat-raads­lid maakt zich niet populair onder ADO-fans met Ajax-shirt

In een Ajax-shirt rondlopen, is een van de dingen die je als lid van de Haagse gemeenteraad beter niet kan doen. Groot was dan ook de verbazing toen het kersverse kandidaat-raadslid Lotte van Basten Batenburg (VVD), in het dagelijks leven nota bene politiek adviseur van de minister, meteen na haar presentatie een selfie postte in het tenue van de Amsterdammers. ,,Bloed kruipt waar het niet gaan kan.’’

10 november