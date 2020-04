Ik merk dat het mij ook niet onberoerd laat om andere, gewone stadsgenoten te horen over hun ervaringen

Dankzij documentairemaker Erik Kooyman zien we alvast hoe de Hagenezen die nog geboren moeten worden over tien jaar naar ons kijken. Hoewel er nog geen documentaire gemaakt is, toont hij alvast de eerste beelden waarmee we straks terugblikken op de geschiedenis – beelden die nu nog werkelijkheid zijn. We zien beelden gefilmd met drones boven de lege stad. Behalve die akelige leegte toch ook af en toe een passant – en die wil maar al te graag zijn of haar verhaal kwijt. ,,De symptomen zijn niet duidelijk’’, klaagt een stamgast van ijssalon Florencia. ,,De media verspreiden daar een heleboel lulkoek over.’’ Om er vervolgens aan toe te voegen: ,,Ik heb zelf het idee dat ik het al heb gehad.’’