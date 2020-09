Ik mis mijn kroeg. Ik mis mijn feestjes. Ik mis mijn parenclub

Dissidente VVD’er Arnold Brans (80) stapt over naar Gemeentebe­lan­gen Leidschen­dam-Voor­burg

16 september Het dissidente VVD-raadslid Arnold Brans (80) in Leidschendam-Voorburg stapt over naar Gemeentebelangen in die plaats. ,,Geen kwaad woord over de VVD, maar afwijkend stemmen is kennelijk erg ongebruikelijk.”