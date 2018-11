‘Ik moet het anker van mijn schip nog ergens neergooien’

,,Ik ben geboren op Noord-Sulawesi. Waar die aardbevingen zijn geweest. Vanaf mijn 24ste studeerde ik in Nederland, gewoon rechten hoor, en ben blijven hangen. Voor die tijd heb ik in Indonesië heel wat meegemaakt. Mijn roots liggen daar, maar weet je wat het is: go and see the world! Dat zeg ik ook tegen de kinderen. Kleintjes kunnen later komen, begrijp je? Enjoy yourself.