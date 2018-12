'Ik scherp het eigen denken van de betrokkenen in de zorg aan'

Hij is de subtiliteit zelve. Van theoloog Tim van Iersel - lang, slank, vriendelijke ogen - hoef je geen pasklare oplossing te verwachten. Wekelijks klopt zorgpersoneel bij hem aan met morele dilemma's, maar zijn mening krijg je niet. ,,Nooit'', zegt hij. ,,Ik ben heel neutraal. Het team op de afdeling moet zelf afwegen wat het zwaarste telt.‘’



En wonderlijk genoeg is dat na een gesprek met Van Iersel vaak glashelder. Want hij is er een meester in om netelige kwesties te ontrafelen. Na zo'n gesprek weten de betrokkenen vanzelf wat hen te doen staat. ,,Zo'n dilemma is een soort kluwen. Die haal ik uit elkaar. Ik scherp het eigen denken van de betrokkenen aan.‘’



Als hulp voor zorgpersoneel, maar ook voor mantelzorgers is het handig, tekende hij de belangrijkste dilemma's op in het boek Dilemma's bij dementie, dat onlangs verscheen. Het is een leidraad bij soms pijnlijke vraagstukken.



Geestelijk verzorger Van Iersel werkt sinds 2010 bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) als specialist in ouderenzorg. Hij verzorgt er kerkdiensten en sfeervieringen voor bewoners en de laatste jaren ontwikkelde hij zich tot deskundige op het gebied van morele dilemma's. ,,Toen begonnen we hier met een werkgroep ethiek, waar ik deel van uitmaakte.'' Hij startte met het 'moreel beraad'. Als personeel op de afdeling met een dilemma kampt, kunnen ze aankloppen bij Van Iersel. ,,Ik sta wat verder van de bewoners af. Dat maakt het makkelijker om te ontleden wat er precies aan de hand is.''