Ik stem op iemand die alles weet van de waterhuishouding: mijn uroloog

ColumnNederland gaat nat: wij weten niet bij welk waterschap we horen. Maar liefst 78 procent heeft geen flauw idee hoe zijn of haar of hen waterschap heet. Terwijl wij hier spreken over de oudste bestuursorganen in ons land. In den beginne waren er waterschappen. En God zag dat het goed was. Maar welk waterschap bestiert bij u de waterhuishouding? Rijnland? Delfland? Schieland? Roept u maar.