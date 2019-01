'Ik vermoed toch uitstel brexit'

Volgende week staat de stemming over het scheidingsakkoord gepland in het Britse Lagerhuis. Als dit er niet doorkomt, is een harde brexit nabij. Casper van Vliet (40) volgt de ontwikkelingen op de voet voor de website Europa-nu.nl. Hij is projectmanager/redacteur bij PDC Informatie Architectuur in Den Haag. Dat bedrijf is initiatiefnemer van de site, die sinds 2006 nieuws en ontwikkelingen rond de Europese Unie volgt. ,,Op deze site willen wij voor alle Nederlanders begrijpelijk maken wat er gebeurt in Europa en hoe de Europese Unie werkt. De brexit volgen we al sinds de aankondiging van het referendum. Dat hield toen al veel mensen in Brussel bezig. Wij hebben een dossier over de brexit met kort en bondig achtergrondinformatie over wat er speelt.''