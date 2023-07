Ik verwachtte zweetvoeten en zeurkousen, maar dat liep dus anders

Lieve Rachel Jij staat alleen balletjes af te wachten, opa

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Geïnspireerd door het WK Vrouwen verhaalt hij over oude voetbalglorie zonder discriminatie en de aspiraties van z'n oogappel, in de tegenwoordige tijd.