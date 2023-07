Ik vind het zielig voor de jongeren van nu, ze moeten allemaal perfect zijn

Tips / met video Last van krijsende en aanvallen­de meeuwen? Dit kun je doen

Vijf dagen, zo lang krijsen jonge meeuwen als ze leren vliegen. En aan dat schelle gekrijs is weinig te doen, maar een meeuwenaanval in de tuin kun je wel simpel voorkomen. De Dierenambulance geeft tips wat je het best kunt doen tijdens het meeuwenseizoen.