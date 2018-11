‘Ik vind ouwehoeren met mensen gewoon leuk’

,,Een vriendin van me woonde in Loosduinen. Met haar ging ik vaak naar Scheveningen of de Grote Markt. Dat contact is verwaterd. Daarom ben ik niet zo vaak meer in Den Haag. Vandaag sta ik hier voor stichting Droomwens. In de supermarkt vraag ik mensen om een eenmalige ondersteuning. Van dat geld gaan we met kinderen naar een voetbalwedstrijd of naar de Efteling, omdat ze traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Zoals mishandeling of ziekte.