‘Ik voel me in de stad vrijer dan in een dorp’

,,Ik loop vaak door deze straat. Wonen doe ik om de hoek, aan het Oranjeplein. Alexander Paul Bertsch is mijn naam, geboren en getogen aan de Burgemeester van Duyvendijklaan in Leidschendam. Mijn ouders wonen nog steeds in dat dorp. Na mijn diensttijd ben ik daar weggegaan. Dit masker heb ik op de kop getikt met Halloween. Ik verzamel van alles: een legerhelm bijvoorbeeld, die ik voor een kachel had geruild. Lopen jullie een stukje met me mee? Moet je kijken, hier in de Van Limburg Stirumstraat. Maken ze een hinkelbaan en zetten ze pal ernaast fietsenrekken neer. Snappen jullie dat nou?