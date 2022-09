Ik voelde bultjes. Apenpokken! Gelukkig bleken het mijn tepels te zijn

Er is ophef over de stigmatiserende werking van de landelijke vaccinatiecampagne tegen apenpokken. Sowieso is er een hoop te doen over het woord zelf. Dat kan ik mij voorstellen. Het is stigmatiserend voor homo’s en de apen zelf. Sta mij toe een aantal andere suggesties te doen. De primatenpokken zou al beter zijn. De Bokito-griep. Gordonroos. Bukbraille. Neukjeuk. Sexceem. De ziekte van 020. Diversiteitsdeukjes. Geile berenzweren. Want geil, dat is de risicogroep zeker wel. Het zijn vooral homosuele mannen met wisselende contacten die de bubbeltjes krijgen.