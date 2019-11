Ik vul de vier cijfers van mijn postcode in en voilà: mijn dag is meteen vergald

Daar waar ik dacht in een veilige buurt te wonen slaat de meter uit tot ver over de helft. Op een schaal van 10 scoort mijn buurt een dikke 7. Tot mijn stomme verbazing tref ik ook een staafdiagram aan, waar de weekvoorspelling wordt gegeven. Ik schrik me een buikbreuk: deze week is het code rood. Het inbraakrisico is ‘hoog’.