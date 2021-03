Ik weet net zo veel van Enzo Knol, als jij van Nederlands meest geliefde stukjesschrijver Simon Carmiggelt

Lieve Rachel Een ijsje bij Florencia en een egel bij Mascot als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

18 maart Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (9) waarin hij haar vertelt over het Den Haag van toen. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: IJsjes bij Florencia en speelgoed van Mascot.