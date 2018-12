Ik weet precies hoe dat voelt, hard rukken en dat het dan kapot gaat

Haagse ziekenhui­zen brengen de kerst naar kinderen toe

17 december In de kerstbomen die in alle gebouwen van Haaglanden Medisch Centrum staan, hangen geen normale ballen, maar wenskaarten van 100 kinderen, van wie de ouders gebruik maken van de voedselbank. Het is de zesde keer dat het ziekenhuis de actie houdt.