Ik weet wel waarom het zo lang duurt om de aanklacht tegen De Mos voor de rechter te brengen

Een unicum in de justitiële literatuur: normaliter vertelt een verdachte zijn verhaal pas bij de rechter en hooguit daarna in een boek. Dit druist in tegen de regel dat je met boter op je hoofd beter niet in de zon kan gaan lopen. Ook de rechter zal niet blij zijn, nu de getuigenis er al is. Dat boek is overigens zeer lezenswaardig maar bevat weinig nieuwe feiten. De feiten die er in worden beschreven worden door het Openbaar Mysterie heel anders ervaren. Als het de feiten zijn.