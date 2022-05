Ik wil de Hollandse Apenrots bestijgen

Het vertrouwen in Athene is overigens volledig verdwenen. De wetenschap ontdekte in 2011 iets dat sneller ging dan het licht: de staatsschuld van Griekenland. ’s Lands boekhouding bleek een Griekse tragedie. Demis Roussos, kent u die zanger nog? De voorloper van Bol.com. Hij stond symbool voor het goede, vette en welvarende Griekenland. Niet zo vreemd dus dat hij een paar jaar later de pijp uit ging. Het land was bankroet. Dat uit de pijp gaan was trouwens nog niet zo eenvoudig: zijn crematie duurde vijf dagen. Hoewel het een klein mannetje was - maar Grieken zijn allemaal klein. Dat komt door hun ouders. Die zeiden vroeger: ‘Als je later groot bent, moet je een baan zoeken.’