Ik wil de ‘Samant’ terug die toen, achterop de scooter, mijn Haagse hart veroverde

Leuk toch? Ik hou van mensen die denken zoals ze d’r uitzien. De eerste aflevering van Oh Oh Cherso moest nog worden uitgezonden. Acht jonge Hagenezen ergens op het Griekse eiland Kreta. Het format was simpel: zet een groep jongeren in een villa, giet er drank in, draaien maar.



‘Oh Oh Cherso’ was een programma van Reinout Oerlemans, die op de schouders van Joop van den Ende heel wat bereikte, maar altijd een corpsbal uit Wassenaar is gebleven. Rijk geworden dankzij andermans domheid. Domheid heeft ook iets aantrekkelijks, zeker. Zalig zijn degenen met het IQ van een borrelnoot.