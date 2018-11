Den Haag heeft een kinderrechtswinkel, een nachtopvang voor zwerfjongeren en sinds 2015 een jeugdombudsman. Wat is uw missie? ,,De ombudsman wordt ook wel Haarlemmerolie genoemd. De smeerolie om alles op gang te brengen. Als ouders of jongeren in een klachtenprocedure vastlopen bij bijvoorbeeld de sociale wijkteams of leerplicht kunnen zij mij inschakelen om het proberen vlot te trekken.‘’ U heeft Nederlands recht gestudeerd. Werkte bij de Raad van State en bij de Ombudsmancommissie van Brabant. Wat heeft u met recht? ,,Mijn vader is ook jurist. Misschien is dat een bron voor me geweest. Eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn altijd mijn ding geweest.''

Wat gaat u voor kinderen en jongeren doen?

,,Ik vervang sinds november Bert van Alphen en wil nu eerst een beeld krijgen van Den Haag. Ik wil een herkenbaar ankerpunt zijn. Dat ouders, jongeren en professionals weten dat ze bij mij terechtkunnen. Bijvoorbeeld op ons spreekuur aan de Sint Jacobstraat 125. Je wilt gevonden worden. Hoe bereik je jongeren? Daar gaan we aan werken. Ik heb zelf twee kinderen, 13 en 15. Dus ik zie wat er in hun leefwereld speelt. Ze zeggen: 'Mama, je moet op Instagram'. Dat gaan we mogelijk doen. Morgen volg ik de schooldebatten over kinderrechten in het stadhuis en ik ben bij het kindervragenuur in de Tweede Kamer. Ik wil eerst de stem van kinderen horen.‘’



Wat wilt u in kaart brengen?

,,Ik wil in kaart brengen hoeveel zwerfjongeren en hoeveel minderjarige asielzoekers Den Haag heeft. We weten dat het aantal groeit, maar we hebben geen getallen.‘’



