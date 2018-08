'Ik wil graag eer van ons land verdedigen'

Bloemist Aswin Wibowo uit Den Haag is een van de twaalf finalisten, die op 5 en 6 september strijden om het Nederlands kampioenschap bloemsierkunst in Veenendaal. Als de Hagenaar wint, mag hij in 2020 de Nederlandse eer verdedigen op het Europees kampioenschap in Polen.

Meedoen aan het NK bloemsierkunst. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?

,,Het evenement is één keer in de vier jaar. Alleen professionele bloemisten mogen meedoen. En ik dacht, ik meld me gewoon aan. Bij de voorrondes ben ik tweede geworden, waardoor ik nu mee mag doen aan de finale.''

Hoe bereid je je voor op zo'n finale?

,,We hebben twee opdrachten gekregen die je thuis mag voorbereiden: het maken van een decoratiekraag en een hangobject. Je moet een idee bedenken, materialen kiezen. Ik ben al heel lang bezig met de voorbereidingen daarvoor. Je moet wel echt je best doen.''

Ga je de titel winnen?

,,Ik hoop het wel. Maar dat is nog moeilijk om te zeggen, we zijn allemaal goed. Er zijn niet voor niets twaalf finalisten.''

En als je wint, mag je in 2020 naar Polen.

,,Ja, dat zou ik zo geweldig vinden. Het zou een hele uitdaging zijn om Nederland te mogen vertegenwoordigen in Europa. Het is niet mijn droom, maar wel een wens.''

Het klinkt naast je werk ook een beetje als je passie. Wat vind je zo mooi aan

bloemen?

,,Het is mijn werk én mijn passie. Bloemen zijn zo mooi om naar te kijken, het zijn levende materialen. Elke bloem heeft een eigen fase in het leven, van het begin tot het eind. Eerst in knop, dan steeds verder open tot die op een gegeven moment droger wordt. Als we het aan klanten verkopen, verkopen we eigenlijk een moment.''